ويتكوف يكشف: حماس منفتحة على التخلي عن سلاحها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الضفة: في تطور مفاجئ قد يفتح بابًا جديدًا لحلحلة الأزمة في قطاع غزة، قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن حركة حماس أبدت استعدادًا للتخلي عن سلاحها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بنتانياهو بإنهاء الحرب المستمرة منذ شهور.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ويتكوف قوله: "الخطة هي إنهاء الحرب. ويجب تغيير مسار التفاوض إلى مبدأ الكل أو لا شيء"، في إشارة إلى وجوب إنهاء الصراع ضمن صفقة شاملة، وليس عبر اتفاقات جزئية.

وأضاف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة: "هدفنا هو استعادة المحتجزين في صفقة واحدة وإنهاء الحرب، وليس إبرام صفقات متفرقة. لا يمكننا الحديث عن نصر ما لم يتم تحرير جميع الرهائن".

وفي ما يخص الوضع الإنساني المتدهور في غزة، أوضح ويتكوف أن هناك تعاونًا وثيقًا بين واشنطن وتل أبيب لتسهيل إدخال المساعدات، بما يشمل الغذاء والدواء، مشيرًا إلى وجود "صعوبات ونقص"، لكنه نفى وجود "تجويع ممنهج".

وقال: "بعد أن نفنّد هذه المزاعم التي تروجها حماس، سيكون بإمكاننا استئناف مفاوضات إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن".

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب زيارة أجراها ويتكوف إلى مركز توزيع المساعدات الغذائية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث اطّلع على الأوضاع الميدانية وواقع توزيع الإغاثة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان المبعوث الأميركي قد التقى قبل ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنتانياهو في القدس، في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية. وتأتي هذه التحركات في وقت حذّر فيه مرصد مراقبة المجاعة العالمي من خطر حدوث مجاعة وشيكة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

