مستشار الأمن القومي الأميركي السابق يدعو إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جيك سوليفان، في مقال نُشر بصحيفة يديعوت أحرونوت، الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء الحرب على غزة بشكل كامل، وتنفيذ صفقة تبادل أسرى شاملة، محذّرًا من أن استمرار القتال يفاقم الكارثة الإنسانية ويُعمّق عزلة إسرائيل الدولية.

وقال سوليفان إن على قادة إسرائيل طرح مبادرة شجاعة تنص على وقف دائم لإطلاق النار مقابل إعادة جميع المختطفين، دون مماطلة أو تصريحات عن استئناف القتال لاحقًا. وشدّد على ضرورة نقل إدارة غزة إلى جهة فلسطينية مدعومة إقليميًا، وتسهيل جهود الإعمار بدعم دولي.

وأكد أن إسرائيل تتحمل مسؤولية المجاعة في القطاع، كونها تفرض السيطرة العسكرية عليه، وعليها ضمان وصول المساعدات الإنسانية بفعالية، مشيرًا إلى أن الخطط الحالية فشلت في تخفيف معاناة المدنيين، خصوصًا الأطفال.

واعتبر أن الاستمرار في الحرب يخدم أجندات متطرفة تسعى لتدمير غزة وتغيير تركيبتها السكانية، محذرًا من فقدان دعم الحلفاء إذا استمر هذا التوجّه. كما شدد على أن المعاناة الإنسانية في غزة لا تبررها التعقيدات العسكرية، وأن إسرائيل قادرة على إيجاد حلول إن أرادت.

وختم سوليفان بالدعوة إلى تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية، وإنهاء الحرب، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لحماية أمن إسرائيل وإنهاء معاناة الأبرياء.

