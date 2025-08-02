الصين تجدد التحذير من العواصف والموجة الحارة في عدد من المناطق

اتخاذ الاحتياطات

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 04:57 مساءً كتب شريف احمد - جددت السلطات الصينية اليوم إنذارين باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطرية ودرجات الحرارة المرتفعة التي تضرب مناطق واسعة من البلاد.وقال المركز الصيني للأرصاد الجوية في بيان: "إن عددًا من المناطق قد تشهد أمطارًا غزيرة من اليوم وحتى غد الأحد، من بينها أجزاء من منغوليا الداخلية، وهيلونغجيانغ، وجيلين، وشانغهاي، حيث ستكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية، مع إمكانية تسجيل أمطار تصل إلى 70 ملم بالساعة في بعض المناطق.وحثّت السلطات المحلية على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وفحص شبكات تصريف المياه في المدن، والأراضي الزراعية، وأحواض تربية الأسماك، للحدّ من آثار العواصف.وفي سياق متصل، جدد المركز أيضًا إنذارا باللون الأصفر لمواجهة موجة الحر، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية في عدد من المناطق، منها بعض أجزاء شنشي، وسيتشوان، وتشونغتشينغ، وحوض توربان في شينجيانغ، داعيًا السكان إلى اتخاذ تدابير وقائية.ويعمل نظام التحذير الصيني من الأحوال الجوية بأربعة مستويات: الأحمر (الأشد)، يليه البرتقالي، ثم الأصفر، وأخيرًا الأزرق، بحسب شدة الظاهرة المناخية.