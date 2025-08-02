الجيش الأردني أعلن إحباط محاولة تسلّل لمسلّحين من سوريا

أعلنت القوات المسلحة ​الأردن​ية، أنّ جنودًا قتلوا مسلّحَين اثنَين بعد إحباط محاولة تسلل عبر الحدود مع سوريا.

كما أوضحت في بيان أنّ "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت فجر أمس الجمعة من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة"، وفق ما نقلت وكالة "بترا".

إلى ذلك، أشارت إلى أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري".

وكان كل من الأردن وسوريا أعلنا قبل أشهر عدة عن تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمكافحة التهريب، وتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.