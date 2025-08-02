"القسام" أعلنت قصف حشود للقوات الإسرائيلية بقذائف هاون في جنوب خان يونس

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "​حماس​"، أنها قصفت "تحشدات العدو في محيط مسجد الرنتيسي بمنطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع ​غزة​، بعدد من قذائف الهاون".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية علمياتها ضد ​الجيش الإسرائيلي​، حيث دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد الجيش الإسرائيلي كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلًا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.

ومنذ 7 تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربها على قطاع غزة، والتي تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.