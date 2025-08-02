"القسام" أعلنت قصف حشود للقوات الإسرائيلية بقذائف هاون في جنوب خان يونس

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها قصفت "تحشدات العدو في محيط مسجد الرنتيسي بمنطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدد من قذائف الهاون".
هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية علمياتها ضد الجيش الإسرائيلي، حيث دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد الجيش الإسرائيلي كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلًا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.
ومنذ 7 تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربها على قطاع غزة، والتي تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
