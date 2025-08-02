أعلن الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، استقالة العضو في مجلس حكامه أدريانا كوغلر من منصبها، ما يعني شغور مقعد في الهيئة يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب اختيار من يملأه في خضم حملته لخفض اسعار الفائدة.
ولم تكشف كوغلر التي عيّنها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في العام 2023، السبب الذي دفعها للاستقالة من مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي.
وكانت ستنتهي ولايتها في كانون الثاني 2026، لكن مغادرتها اعتبارا من الأسبوع المقبل تمنح ترامب الفرصة لتعيين عضو جديد في الهيئة في توقيت لم يكن يتوقّعه مجلس الحكام وفي تطوّر سيحدث تغييرا في قيادته.
يواجه الاحتياطي الفدرالي ضغوطا كبيرة يمارسها ترامب الذي يوجه كثيرا من الانتقادات لرئيسه جيروم باول بسبب عدم خفضه معدلات الفائدة.
صباح الجمعة نوّه ترامب بتصويت اثنين من أعضاء مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي الأربعاء ضد قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها للمرة الخامسة على التوالي، وجاء في منشور له: "معارضة قوية في مجلس الاحتياطي الفدرالي. وستزداد قوة".
في اليوم نفسه وصف الرئيس الأميركي باول بأنه "أحمق وعنيد" وقال إن مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي يجب أن "يتولى السيطرة" إذا استمر باول في سياسة تثبيت معدلات الفائدة.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة عضو في مجلس حكّام الاحتياطي الفدرالي الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.