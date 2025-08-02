استقالة عضو في مجلس حكّام الاحتياطي الفدرالي الأميركي

أعلن ​الاحتياطي الفدرالي​ (المصرف المركزي الأميركي)، استقالة العضو في مجلس حكامه أدريانا كوغلر من منصبها، ما يعني شغور مقعد في الهيئة يمكن للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ اختيار من يملأه في خضم حملته لخفض اسعار الفائدة.

ولم تكشف كوغلر التي عيّنها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في العام 2023، السبب الذي دفعها للاستقالة من مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي.

وكانت ستنتهي ولايتها في كانون الثاني 2026، لكن مغادرتها اعتبارا من الأسبوع المقبل تمنح ترامب الفرصة لتعيين عضو جديد في الهيئة في توقيت لم يكن يتوقّعه مجلس الحكام وفي تطوّر سيحدث تغييرا في قيادته.

يواجه الاحتياطي الفدرالي ضغوطا كبيرة يمارسها ترامب الذي يوجه كثيرا من الانتقادات لرئيسه جيروم باول بسبب عدم خفضه معدلات الفائدة.

صباح الجمعة نوّه ترامب بتصويت اثنين من أعضاء مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي الأربعاء ضد قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها للمرة الخامسة على التوالي، وجاء في منشور له: "معارضة قوية في مجلس الاحتياطي الفدرالي. وستزداد قوة".

في اليوم نفسه وصف الرئيس الأميركي باول بأنه "أحمق وعنيد" وقال إن مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي يجب أن "يتولى السيطرة" إذا استمر باول في سياسة تثبيت معدلات الفائدة.