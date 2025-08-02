دونالد ترامب: أي جانب يتحدث عن السلاح النووي يدفعنا للاستعداد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أننا نشرنا الغواصات النووية حيث يتوجب علينا ذلك"، وذلك بعد أن أعلن سابقًا أنه أمر بذلك ردًا على تصريحات لنائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف التي وجه فيها تحذيرات لترامب بعد تهديداته لروسيا.
وقال إن "أي جانب يتحدث عن السلاح النووي يدفعنا للاستعداد"، مضيفًا "علينا أن نكون حذرين وقد تم توجيه تهديد لنا ووجب علينا نشر الغواصتين النوويتين".
وسبق وأنّ ردّ مدفيديف على مطالبة الرئيس الأميركي له في وقت سابق "بانتقاء كلماته وعدم دخوله منطقة خطرة جدًا"، مذكّرا إيّاه بـ"اليد الميتة" النووية الروسية.
في سياق آخر، كشف ترامب أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "عقد اجتماعات بشأن غزة ركزت على سبل إدخال الغذاء"، وقال: "نريد إطعام الناس في قطاع غزة".
