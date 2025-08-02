رئيس فنلندا يعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطين

ابوظبي - سيف اليزيد - هلسنكي (وكالات)

أعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطينية في حال تقدّمت الحكومة بمثل هذا الاقتراح.

وتعهّدت دول عدّة بينها فرنسا وكندا، بالاعتراف بدولة فلسطين بالتزامن مع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرّر عقدها في سبتمبر المقبل.

وكتب ستاب في منشور على منصة «إكس»: «قرارات فرنسا وبريطانيا وكندا تعزّز التوجّه نحو الاعتراف بفلسطين، في إطار الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام».

ورغم أن الرئيس الفنلندي المُنتخب لولاية من 6 سنوات يتمتّع بصلاحيات محدودة، إلا أنه يشارك في تنسيق السياسة الخارجية للبلاد بالتعاون الوثيق مع الحكومة.

وأضاف ستاب «إذا تلقيت اقتراحا للاعتراف بدولة فلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه»، مندّداً بالوضع غير الإنساني في قطاع غزة.

وأشار إلى أنّه «يُدرك وجود آراء متباينة لدى الفنلنديين حيال الاعتراف بدولة فلسطينية، إضافة إلى مخاوف»، داعياً إلى «نقاش منفتح وصادق».