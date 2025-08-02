مطلقًا رمادًا بارتفاع 10 كلم.. ثوران بركان ليووتوبي في إندونيسيا

براكين إندونيسيا

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - ثار بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي، الواقع في جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا اليوم، مطلقًا عمودًا كثيفًا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه نحو 10 كيلومترات في السماء، وفقًا لهيئة الجيولوجيا الإندونيسية.وأفادت الهيئة أن الثوران كان مصحوبًا بصوت دوي قوي، فيما أصدرت السلطات تحذيرات مشددة للسكان والسياح بتجنب الاقتراب من منطقة ضمن نطاق 6 كيلومترات حول فوهة البركان، مع توسيع التحذير حتى 7 كيلومترات في بعض الاتجاهات بين الجنوب الغربي والشمال الشرقي.وتتابع فرق الرصد البركاني الوضع عن كثب، خصوصًا أن إندونيسيا تقع على "حلقة النار” في المحيط الهادئ.وتضم نحو 130 بركانًا نشطًا، مما يجعلها من أكثر الدول عرضة للثورات البركانية.