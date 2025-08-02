بوتين: روسيا تريد سلامًا دائمًا في أوكرانيا.. ولكن

حرب روسيا وأوكرانيا

إنهاء الحرب في أوكرانيا

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا تريد سلامًا دائمًا ومستقرًا في أوكرانيا، قبل أن يضيف أن شروطها لتحقيق السلام لم تتغير، وبينها تخلي أوكرانيا عن أراض وعن طموحها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وقال بوتين للصحافيين "نحتاج إلى سلام دائم ومستقر قائم على أسس متينة، يرضي روسيا وأوكرانيا، ويضمن أمن البلدين ... الشروط ما زالت كما هي بالتأكيد" من الجانب الروسي.ويطالب الرئيس الروسي بأن تتخلى كييف عن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي أعلنت روسيا ضمها من جانب واحد في سبتمبر 2022 فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.وتطالب موسكو أيضا بتخلي أوكرانيا عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وعن تسلم شحنات أسلحة غربية.وترفض كييف هذه الشروط وتطالب في المقابل بانسحاب كامل للجيش الروسي الذي يحتل 20% تقريبًا من أراضيها، وبضمانات أمنية غربية بينها استمرار تدفق شحنات الأسلحة، ونشر قوة أوروبية، ما تعارضه روسيا.وبالتالي، وصلت المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع الذي أثاره الهجوم الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022 إلى طريق مسدود.وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة تأكيد استعداده للقاء نظيره الروسي شخصيًا في محاولة لدفع المحادثات قدمًا، وهو اقتراح رفضه الكرملين حتى الآن.وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "نعرف من يتخذ القرارات في روسيا، ومن يجب أن ينهي هذه الحرب".مضيفًا أن أوكرانيا مستعدة "في أي وقت" لعقد "اجتماع على مستوى القيادة".