حريق هائل في منطقة الفوار في صيدا نتيجة المفرقعات

اندلع حريق هائل في منطقة الفوار في ​صيدا​، بسبب المفرقعات النارية ابتهاجا بنتائج الامتحانات الرسمية. وفورا حضر الدفاع المدني لاهماد الحريق.

