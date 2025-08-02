قمّة في اسطنبول حول الهجرة والاستقرار في ليبيا بمشاركة أردوغان وميلوني والدبيبة

استضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، قمة مصغّرة بمشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تمحورت حول ملفي الهجرة والاستقرار في ليبيا.
وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية، شدّد أردوغان على ضرورة "التنسيق المتعدد الأطراف للقضاء على الهجرة غير النظامية"، من دون أن يشير إلى تدابير محدّدة في هذا الصدد.
وأفادت رئاسة الحكومة الإيطالية في بيان أن القادة "ناقشوا تعزيز التعاون، لا سيما في ما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة".
وتعدّ ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا، وغالبا ما يعبرون البحر نحو السواحل الإيطالية أو اليونانية.
ووصل أكثر من ألفَي مهاجر إلى السواحل اليونانية، خصوصا إلى جزيرة كريت، وافدين من ليبيا خلال تموز، ما دفع السلطات اليونانية إلى تجميد طلبات اللجوء.
ودعت ميلوني إلى "دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية في ملف الهجرة والتعاون في مكافحة الشبكات الدولية للاتجار بالبشر".
وتقيم أنقرة وروما علاقات وثيقة مع ليبيا، ويتعاون البلدان مع ليبيا في مجالي الدفاع والطاقة.
