قادة من الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي لترامب: هذه فرصتك للوفاء بوعد إنهاء حرب غزة

دعا قادة من ​الحزب الديمقراطي​ في مجلس النواب الأميركي، في رسالة للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى "إنهاء الحرب في ​غزة​ عبر العمل فورا على استئناف المفاوضات".

وأوضح القادة أن "الحرب في غزة أدت إلى أزمة إنسانية عميقة وعدم استقرار جيوسياسي"، مضيفين "نعتقد أن الأهداف الأساسية للحرب في غزة تحققت منذ وقت طويل".

ولفتوا إلى أن "استمرار حرب غزة ينذر بتفاقم التوتر الإقليمي والكارثة الإنسانية"، وأن "سكان غزة يعانون من الجوع والحاجة ماسة لزيادة كبيرة في المساعدات".

دعا قادة الحزب الديمقراطي إلى "جعل وقف إطلاق النار الدائم هدفا أساسيا للدبلوماسية"، مشددين على أنه "يجب رفض أي خطط للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة.. وهذه فرصتك للوفاء بوعد إنهاء حرب غزة واستعادة الاستقرار".