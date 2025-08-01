71 قتيلًا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم

سقط 71 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع ​غزة​، منذ فجر اليوم الجمعة، بينهم 38 من طالبي المساعدات، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر في مستشفيات القطاع المحاصر.

