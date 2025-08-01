أردوغان: سنحتفل يوما ما في غزة وفلسطين بإنهاء الاحتلال وبإقامة الدولة الفلسطينية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن "​غزة​ تعيش الآن أكبر إبادة جماعية في العصر الحديث، يتم محو الإنسانية في قطاع غزة".

وأوضح، في تصريح، أن "الإنسانية كلها مستهدفة في غزة من قبل العصابات الصهيونية ومن يدعمونها".

وشدد أردوغان على أنه "يوما ما، سنحتفل في غزة وفلسطين، بإنهاء صفحات الظلم والاحتلال في فلسطين، وبإقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف الرئيس التركي: "يوما ما سنصلي صلاة الشكر من أجل انتهاء الظلم في غزة"، مشيرًا إلى "أننا نقف في تركيا ثابتين أمام دولة الإرهاب إسرائيل".