"هآرتس": حتى الآن لم تتخذ الحكومة قرارا باحتلال غزة ولا أدوات سحرية لدى الجيش لإخضاع حركة حماس

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي، أن "حتى الآن لم تتخذ الحكومة قرارا ب​احتلال غزة​ ولا أدوات سحرية لدى الجيش لإخضاع حركة حماس".

وكان قد أعلن المبعوث الأميركي الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أنه "زار قطاع غزة اليوم برفقة السفير الأميركي في تل أبيب، وذلك بتوجيه مباشر من ترامب، بهدف بحث الوضع الإنساني المتدهور في القطاع".

وأوضح ويتكوف: "قضينا اليوم أكثر من خمس ساعات داخل غزة، حيث عقدنا اجتماعات مع مسؤولين في مؤسسة غزة الإنسانية ووكالات أخرى"، مشيرًا إلى أن هدف الزيارة هو "منح الرئيس ترامب فهمًا واضحًا للوضع الإنساني في قطاع غزة، ووضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان".