"حماس": دونالد ترامب لا يمل من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية عن سرقتنا للمساعدات

أشارت حركة "​حماس​"، في بيان، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا يمل من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية عن سرقة حماس للمساعدات ولن نمل من رفضها وتفنيدها"، في وقت تحاصر فيه إسرائيل القطاع جراء حربها المستمرة.

وأوضحت الحركة أن "اتهامات ترامب باطلة وفندتها الأمم المتحدة وتحقيق داخلي لوكالة التنمية الدولية الأميركية".

وشددت على أن "ما يجري في غزة من تجويع وإبادة نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال المدعومة أميركيا".

وطالبت الحركة الإدارة الأميركية بوقف "الانحياز لإسرائيل ورؤية المشهد بعيون إسرائيلية وإدانة حصار غزة وتجويع أهلها"، داعية لضمان إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة لا عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيا وإسرائيليا.