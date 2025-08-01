وليد جنبلاط بحث مع غوتيريش في آخر التطورات الاقليمية وشددا على أهمية الاستقرار في سوريا ولبنان

أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء اليوم اتصالاً بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبحث معه في آخر التطورات الاقليمية، وشدّد جنبلاط وغوتيريش على أهمية ال​استقرار​ في سوريا ولبنان.

