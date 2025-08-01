القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان إيال زامير يهدد بالاستقالة بسبب التوتر بين القيادتين السياسية والأمنية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "​رئيس الأركان​ إيال زامير يهدد بالاستقالة بسبب التوتر بين القيادتين السياسية والأمنية"، لافتةً الى أن "التوتر في ذروته ورئيس الأركان طالب القيادة السياسية باتخاذ قرارات وتحديد موقف واضح".

