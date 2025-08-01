ثوران بركان في اندونيسيا يطلق رمادا على ارتفاع 10 كيلومترات

ثار بركان في شرق ​إندونيسيا​، مطلقًا عمودًا من الرماد البركاني بارتفاع نحو 10 كيلومترات، وذلك بعد أربعة أسابيع من ثوران سابق تسبب في إلغاء عشرات الرحلات في ​بالي​.

وثار بركان ليووتوبي لاكي-لاكي الواقع على ارتفاع 1584 مترا في جزيرة فلوريس السياحية، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية لعلم البراكين، مشيرة إلى أن عمود الرماد وصل ارتفاعه إلى نحو 10 كيلومترات فوق قمته.

وأوضح رئيس الوكالة محمد وافد في بيان أن هذا الثوران نجم عن تراكم غازات خلال الأسابيع الماضية، محذرا من احتمال حدوث تدفقات طينية أو من الحطام تتكون من مواد بركانية، قد تُشكل خطرًا كبيرًا على المناطق السكنية المجاورة للأنهار، بشكل خاص في حال هطول أمطار غزيرة.

ولم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات حتى الآن. ووجهت السلطات تعليمات للسياح والسكان بتجنب أي نشاط ضمن دائرة نصف قطرها ستة كيلومترات حول البركان.

وأطلق البركان الشهر الماضي عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه 18 كيلومترا، ما أدى إلى إلغاء 24 رحلة في مطار بالي.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشطة زلزاليا وبركانيا بسبب وجودها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ.