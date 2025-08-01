"أ ف ب": باكستان جدّدت دعوة الأفغان لمغادرة أراضيها مسرّعة بذلك وتيرة حملتها لترحيلهم

أفادت وكالة "أ ف ب"، بأن "باكستان جدّدت دعوة الأفغان لمغادرة أراضيها، مسرّعة بذلك وتيرة حملتها لترحيلهم".

وبحسب ما أفاد مسؤولون للوكالة، لجأ ملايين الأفغان إلى باكستان على مدى العقود الماضية، هربا من النزاعات والأزمات الإنسانية، وهي موجة تفاقمت مع عودة حركة طالبان إلى السلطة في صيف العام 2021.

وقال مهر الله، المسؤول الحكومي الرفيع المستوى في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الحدودي مع أفغانستان، لفرانس برس "تلقينا تعليمات من وزارة الداخلية لبدء عملية جديدة تهدف إلى ترحيل جميع الأفغان، بما في ذلك حاملي تراخيص إقامة وبطاقات لجوء وذلك بطريقة منظمة ومحترمة".

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عاد ما يقارب مليوني أفغاني إلى بلادهم منذ الأول من كانون الثاني، من باكستان وإيران التي تنفذ حملة مماثلة.

وأفاد المسؤول المحلي الباكستاني حبيب بنغال زاي أن "نحو 4000 إلى 5000 شخص تجمعوا الجمعة عند معبر شامان الحدودي" لدخول أفغانستان.