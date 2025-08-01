"أ.ف.ب": شباب من لبنان وسوريا والضفة الغربية ينشدون السلام في يوبيل الشبيبة في الفاتيكان

وصل شباب من العراق و​لبنان​ و​سوريا​ و​أوكرانيا​ و​الضفة الغربية​، للمشاركة في ​يوبيل الشبيبة​ في ​الفاتيكان​، من أجل الصلاة من أجل السلام، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

ويحتفل الفاتيكان هذا الأسبوع بيوبيل الشبيبة الذي يتوقّع أن يشارك فيه مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما.

وفي تصريح للوكالة، لفت الشاب خضر قسيس من الضفة الغربية، إلى أنه يشعر ببعض الذنب لأنه حضر إلى روما النابضة بالحياة، في حين يحاصر الموت والجوع سكان قطاع ​غزة​، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقد انتقت الحاضرة البابوية شبابا من مناطق الحرب، لا سيّما من العراق ولبنان وسوريا والسودان وأوكرانيا، بذلوا "جهودا جبّارة" للمجيء إلى روما.

وفي ساحة القديس بطرس، رفعت مجموعة من الشباب العلم السوري. واصطحب الأب فادي سرياني 11 شابا، البعض منهم يسافر للمرّة الأولى في حياته، إلى العاصمة الإيطالية.