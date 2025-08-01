ترامب يأمر بتحريك غواصتين نوويتين في مواجهة روسيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة قبالة روسيا، بعد تصريحات "استفزازية للغاية" من الرئيس الروسي السابق.

يأتي ذلك بعد أن طلب ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من الرئيس الأميركي يوم الخميس أن يتذكر أن موسكو كانت تمتلك قدرات هجوم نووي تعود للحقبة السوفياتية كملاذ أخير.

صرح دونالد ترامب بأنه أمر بتمركز غواصتين نوويتين في "المناطق المناسبة"، وذلك في خلاف مع الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف.

يأتي ذلك بعد أن طلب ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من الرئيس الأميركي يوم الخميس أن يتذكر أن موسكو كانت تمتلك قدرات هجوم نووي تعود للحقبة السوفياتية كملاذ أخير. يوم الجمعة.

وكتب السيد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "بناءً على التصريحات الاستفزازية للغاية للرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، أمرتُ بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبًا لأن تكون هذه التصريحات الحمقاء والمستفزة أكثر من مجرد تصريحات.

وأضاف: "الكلمات بالغة الأهمية، وقد تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".

بدء الخلاف

جاء الخلاف بين السيد ترامب والسيد ميدفيديف بعد أن حذّر الرئيس الأميركي روسيا يوم الثلاثاء من أن أمامها "عشرة أيام من اليوم" للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإلا ستواجه رسومًا جمركية، هي ومشتري النفط منها.

ولم تُبدِ موسكو أي إشارة على موافقتها على مطالب السيد ترامب.

واتهم السيد ميدفيديف السيد ترامب بالانخراط في "لعبة الإنذارات النهائية"، وذكّره بأن روسيا تمتلك نظامًا نوويًا انتقاميًا آليًا من الحقبة السوفيتية - أو "يد ميتة" - بعد أن طلب منه ترامب "الحذر في كلماته" وقال إنه "يدخل منطقة خطيرة للغاية!".

نظام قيادة سوفياتي سري

وكان السيد ميدفيديف، الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشير إلى نظام قيادة سوفياتي سري شبه آلي مصمم لإطلاق صواريخ روسيا في حال قُضي على قيادتها في ضربة قاضية.

وأضاف: "إذا أثارت بعض كلمات الرئيس الروسي السابق رد فعل عصبيًا من الرئيس الأميركي العظيم، فإن روسيا تفعل كل شيء على ما يرام وستواصل... "تمضي في طريقها الخاص".

وأضاف أن "كل إنذار جديد يُمثل تهديدًا وخطوة نحو الحرب" بين روسيا والولايات المتحدة.

ولم تُبدِ موسكو أي إشارة على موافقتها على مطالب السيد ترامب.