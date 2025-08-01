شرطي تركي يقتل زوجته وطفليه أثناء نومهم ثم ينتحر خلال إجازته السنوية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: شهدت منطقة "مركز أفندي" بمدينة دنيزلي التركية، صباح الجمعة، واقعة مأساوية تمثلت في إقدام شرطي على قتل زوجته وطفليه أثناء نومهم باستخدام سلاحه الشخصي، قبل أن يقدم على الانتحار، وذلك خلال إجازته السنوية.



ووفقاً لما أوردته صحيفة "حرييت"، وقعت الجريمة في حوالي الساعة 06:45 صباحاً، في منزل يقع في شارع 1731 بحي كارامان التابع لمنطقة "مركز أفندي". وتشير المعلومات إلى أن الشرطي جوشكون سويليماز (35 عاماً)، المنتقل مؤخراً إلى وحدة مكافحة الشغب في مديرية أمن قضاء جزيرة بمدينة شرناق، كان قد جاء قبل ثلاثة أيام في إجازة سنوية إلى منزل والدة زوجته حواء كوفان، حيث كانت تقيم زوجته وطفلاه.

وفي الساعات الأولى من الصباح، أطلق الشرطي سويليماز النار على رأس زوجته نازلي سويليماز (33 عاماً)، وابنه ياغيز (7 أعوام)، وابنته دورو (عامان)، أثناء نومهم، ثم أطلق النار على نفسه من الرأس بالسلاح ذاته. وعند سماع صوت إطلاق النار، خرجت والدة الزوجة إلى الشارع وهي تصرخ طالبة المساعدة من الجيران.

على الفور، توجهت فرق من الشرطة والإسعاف إلى الموقع، حيث أظهرت الفحوصات أن الزوجة وطفليها قد فارقوا الحياة، بينما نُقل جوشكون في حالة حرجة إلى مستشفى الدولة بمدينة دنيزلي، لكنه توفي في الطريق.

تم نقل جثث أفراد العائلة الأربعة إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لإجراء التشريح، في حين مزقت صرخات أقارب العائلة القلوب أثناء نقل الجثامين من المنزل.

وأفادت المعلومات أن جوشكون ونازلي تزوجا في عام 2017، وأن الشرطي ترك عائلته في منزل والدة زوجته عند انتقاله إلى منطقة خدمته الجديدة في الشرق. كما أشارت المعطيات إلى أن سويليماز كان يواجه ديوناً في السوق تُقدَّر بنحو 6 إلى 7 ملايين ليرة تركية بسبب نشاطه في مجال بيع وشراء العقارات