"تهديد".. ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردا على تصريحات روسية

الحرب في أوكرانيا

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 09:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه أمر بنشر غواصتين نوويّتين ردا على تصريحات "استفزازية للغاية" أدلى بها مسؤول روسي.وجاء في منشور لترامب على منصّته تروث سوشال: "استنادا إلى التصريحات الاستفزازية للغاية التي أطلقها الرئيس السابق لروسيا، دميتري مدفيديف.. أمرت بنشر غواصتين نوويّتين في المناطق المناسبة، تحسبا لانطواء هذه التصريحات الغبية والتحريضية على ما هو أكثر من ذلك".وتابع: "الكلمات مهمة جدا، وغالبا ما يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، آمل ألا تكون هذه من تلك الحالات".وكان مدفيديف، وهو حاليا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، اعتبر في منشور على إكس أن تحديد ترامب مهلة لموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، هو بمثابة "تهديد وخطوة نحو الحرب".