رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب مستمرة وسنعدل مسارها حسب الواقع المتغير بما يتوافق مع مصالحنا

أشار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، من قطاع غزة، الى أن "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى خلال الأيام المقبلة فإن المعركة ستستمر"، لافتاً الى أننا "قمنا بإنشاء منطقة أمنية في قطاع غزة تتيح لنا الدفاع عن مجتمعاتنا والحفاظ على الوضع الهجومي المستمر".
وذكر زامير، أن "الحرب مستمرة وسنعدل مسارها حسب الواقع المتغير بما يتوافق مع مصالحنا"، مضيفاً "حملة الاتهامات بالتجويع هي محاولة خادعة لاتهام الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب".
