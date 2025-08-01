اندلاع حريق في أحد أحراج أطراف بلدة مغدوشة وسط محاولات للسيطرة على النيران

شب حريق في أحد الأحراج عند اطراف بلدة مغدوشة، وامتد إلى مساحات واسعة. وما زالت فرق الدفاع والاطفاء تحاول السيطرة على النيران ومحاصرتها كي لا تصل إلى المنازل.

