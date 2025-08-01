الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في تل أبيب والقدس ومنطقة البحر الميت بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في ​تل أبيب​ الكبرى و​القدس​ ومنطقة البحر الميت"، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن رصد إطلاق صاروخ من ​اليمن​.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشنّ حركة "أنصار الله" في المين تحت شعار نصرة غزة الهجمات الصاروخية على إسرائيل، إضافة إلى هجمات عبر طائرات مسيّرة.

كما استهدفت هذه الجماعة سفنًا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، معلنة ما سمته فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظرا بحريا على ميناءي إيلات وحيفا.