"القسام" نشرت فيديو لأسير إسرائيلي تظهر عليه علامات المجاعة: "يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب"

نشرت كتائب "​عز الدين القسام​" الجناح العسكري الحركة حماس، فيديو لأسير إسرائيلي محتجز لديها ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن.

وقالت "القسام" في مقطع الفيديو، نشرته على مواقع التواصل، إن "هذا الأسير كان ينتظر أن يخرج بصفقة تبادل أسرى".

وفي المقطع، ظهر الأسير الإسرائيلي وهو يجلس على سرير في غرفة ضيقة بينما تظهر عليه علامات المجاعة وسوء التغذية، حيث برزت أضلاعه بشكل حاد نتيجة النقص الشديد في الوزن، في مشهد يعكس جانبا من ​سياسة التجويع​ التي تواصل إسرائيل تنفيذها بغزة.

وتضمن المقطع مشاهد سابقة لهذا الأسير، وهو يجلس في سيارة برفقة أسير آخر، يشاهدان مراسم الإفراج عن زملائهم خلال اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الأخير الذي سرى في كانون الثاني الماضي، وتهربت منه إسرائيل في آذار الماضي.

وباللغات الثلاث العربية والإنجليزية والعبرية، قالت "القسام" في مقطع الفيديو إن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها "يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب".

وأرفقت مقطع الفيديو بمشاهد لأطفال من غزة تظهر عليهم علامات سوء التغذية نتيجة مواصلة إسرائيل سياسة التجويع.