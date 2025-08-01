دونالد ترامب: أمرت بنشر غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة تحسبًا لتجاوز تصريحات مدفيديف التحريضية الحدود

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أنني أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبًا لتجاوز تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف التحريضية الحدود".
وسبق وأنّ ردّ مدفيديف على مطالبة الرئيس الأميركي له في وقت سابق "بانتقاء كلماته وعدم دخوله منطقة خطرة جدًا"، مذكّرا إيّاه بـ"اليد الميتة" النووية الروسية.
وكان قد أبدى ترامب انزعاجه من تصريحات للرئيس الروسي السابق مدفيديف حول مكانة روسيا وعدم أهمية التهديدات الأميركية لها بشأن العقوبات والحرب في أوكرانيا.
