"الجديد": لقاء مرتقب بين عون وبري حول جلسة الثلاثاء وحزب الله وحركة أمل اتفقا أن يكون موقفهما مشتركًا

أفادت مصادر سياسية، في تصريح لقناة "الجديد"، بأنّ "الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لم يسبقها اي اتفاق، إذ تكثفت الاتصالات بعد اعلان رئيس الحكومة ​نواف سلام​ عن الموعد"، والذي سيناقش مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.

وقالت: "لا اتفاق نهائي على مخرج الجلسة و​حزب الله​ يربط مشاركته بنتائج الاتصالات مع انفتاح على صيغة تؤكد حصرية السلاح".

وأكّد معلومات القناة أنّ "حزب الله وحركة أمل اتفقا ان يكون موقفهما مشتركا من الجلسة، إما الحضور او الغياب او مقاطعة الحكومة إذا دعت الحاجة"، مشيرة إلى أنّ "النائب ​محمد رعد​ اتفق مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على إجراء اتصالات لتطويق تداعيات جلسة الثلاثاء، وناقش بنودها مع رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ في بعبدا وتم الاتفاق على العمل لتفادي أي انزلاق داخلي".

وكشفت عن "لقاء مرتقب بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب لبحث مسار جلسة الثلاثاء وأفضل سيناريو لمقاربة ملف السلاح".

وذكرت مصادر دبلوماسية للجديد، أنّه "يوجد ارتياح دولي لخطاب الرئيس عون الاخير الذي يشكل خارطة طريق وخطوة الى الامام من الدولة اللبنانية".