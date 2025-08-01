سلام وقّع مرسوم التشكيلات القضائية: ماضون في إنجاز كل الإصلاحات الضرورية من اجل الإنقاذ

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، "أنني وقّعت مرسوم التشكيلات القضائية، كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، ممّا سيعطي الدفع المطلوب لحسن سير العدالة".
وقال: "انتهز هذه الفرصة لأهنىء اللبنانيين باقرار مجلس النواب بالأمس مشروع إستقلالية القضاء العدلي الذي سيساهم بدوره في تعزيز ثقة المتقاضين كما المستثمرين بالقضاء، واهنئهم كذلك بإقرار قانون اعادة هيكلة المصارف، وهو يشكل المدخل الضروري لمشروع قانون"الفجوة المالية" الذي نعمل على الإسراع بانجازه، كونه القانون الذي سوف يحفظ حقوق المودعين".
وأكّد سلام أنّ "حكومتنا، كما وعدت، ماضية في إنجاز كل الإصلاحات الضرورية من اجل الإنقاذ".
