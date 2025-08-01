صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني

صدرت ​نتائج الامتحانات الرسمية​ لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني. ويُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادتين المذكورتين آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: - Results.vte.gov.lb - Results.vte-gov.com.

