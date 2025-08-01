إدارة "تلفزيون لبنان": تبلغنا من جابر موافقته على اعتماد مالي لتأمين موظفي التلفزيون

أعلنت إدارة "​تلفزيون لبنان​"، في بيان، أنّها تبلغت من وزير المالية ​ياسين جابر​ موافقته على طلب صرف اعتماد مالي من احتياطي موازنة العام 2025، الذي كان تقدم به وزير الإعلام ​بول مرقص​ لتغطية نفقات التأمين العائدة للعاملين في تلفزيون لبنان.

وطلب الوزير جابر من مديريتَي الصرفيات والخزينة السير بالإجراءات اللازمة لصرف الاعتماد وفق الآليات المعتمدة.

وأكدت إدارة "تلفزيون لبنان"، أنّها "لن تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة للموظفين، بما يضمن لهم بيئة عمل سليمة تشجع على أداء واجبهم المهني. كما تسعى الإدارة إلى ضمان استقرار العاملين في المؤسسة بما يساهم في تحقيق العمل السليم ويساعدهم على الاستمرار في تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذه المؤسسة الوطني"، شاكرة للوزيرين مرقص وجابر وللمدير العام لوزارة المال جورج معراوي متابعتهم الكريمة".