المحكمة الابتدائية في بيروت أوقفت انتخابات فريق الروشة في "القومي" لعدم شرعيته

أصدرت المحكمة الابتدائية في ​بيروت​، الناظرة بقضايا الجمعيات في الدعوى المرفوعة من "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​"، قرارًا بوقف دعوة ما يسمى فريق الروشة في القومي لإجراء انتخابات لما يسمى اعضاء مجلس اعلى وأعضاء هيئة منح رتبة الأمانة لعدم شرعية الفريق المذكور. وأبلغت المحكمة وزارة الداخلية المديرية العامة للشؤون السياسية القرار الذي سجل لديها تحت الرقم 10827 لإجراء المقتضى القانوني.

