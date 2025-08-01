فرنسا تبدأ عمليات إسقاط مساعدات جوا على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت فرنسا، اليوم الجمعة، إسقاط 40 طنا من المساعدات الإنسانية جوا على غزة، وحثت على السماح بالوصول الكامل إلى القطاع الذي قالت إنه على حافة مجاعة.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في مواجهة الضرورة الملحة للغاية، نفذنا للتو عملية إسقاط جوي للمساعدات الغذائية في غزة".

وأضاف "عمليات الإسقاط الجوي ليست كافية. يجب أن يفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل للتصدي لتهديد المجاعة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد قال، في وقت سابق اليوم الجمعة لشبكة "فرانس إنفو"، إن باريس سترسل أربع رحلات جوية محملة بعشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن.

وحذر مرصد عالمي للجوع يوم الثلاثاء من أن سيناريو المجاعة يتكشف في قطاع غزة، مع زيادة حادة في سوء التغذية ووفاة أطفال دون سن الخامسة لأسباب تتعلق بالجوع والقيود شديدة الصرامة على دخول المساعدات الإنسانية.

وقال مكتب ماكرون إن فرنسا شاركت ست مرات في الجسر الجوي الإنساني الأوروبي الذي أقامه الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر 2023 إلى الأردن ومصر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووفقا لمكتب ماكرون، ساعد الجسر الجوي الأوروبي في تنظيم أكثر من 60 رحلة جوية حملت ما يزيد على 3350 طنا من الإمدادات الإنسانية، ودخلت معظم شحنات المساعدات عبر مصر والأردن.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أن جزءا من هذه المساعدات لم يدخل غزة حتى الآن.