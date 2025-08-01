باكستان.. ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 291 قتيلًا و698 جريحًا

أخبار متعلقة

فيضانات باكستان

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 07:45 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان أن حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات المفاجئة في البلاد ارتفعت إلى 291 قتيلًا و698 جريحًا منذ بدء موسم الأمطار الحالية، في 26 يونيو المنصرم.وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن بين القتلى، (102) رجل و51 امرأة و(138) طفلًا، فيما تضرر نحو (826) منزلًا بسبب الأمطار والسيول.وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة في مختلف المناطق المتضررة لا تزال مستمرة.وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في أقاليم البلاد للتعامل مع الوضع.