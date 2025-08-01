نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني ستصدر عند الساعة السابعة مساء

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ "​نتائج الامتحانات​ الرسميّة لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني سوف تصدر يوم الجمعة الواقع فيه 1 آب 2025 عند الساعة السابعة مساءً".

ويُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادتين المذكورتين آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:

- Results.vte.gov.lb

- Results.vte-gov.com.