باسيل زار يوحنا العاشر: يجب أن نصمد في أرضنا ونناضل في سبيل القيم التي نؤمن بها

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​، إلى "لم نتعلّم إلّا التسامح والتعايش مع كلّ المكوّنات"، موضحًا أنّ "هذه الهويّة امتداد لإرث حضاري، ونريد أن نورثه للأجيال المقبلة".

كلام باسيل جاء بعد زيارته بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، حيث لفت إلى "أنّنا أتينا من أجل تعزية البطريرك يوحنا العاشر في حادثة تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق، ومن أجل أن نقف إلى جانبه في وقفة نحافظ فيها على هويّتنا وتنوّع بلداننا".

ولفت باسيل إلى "أنّنا نريد أن نعيش في سلام ومحبة مع الجميع، فهذا ما نعرفه من ​لبنان​ و​سوريا​ والمشرق، وفي سبيل هذا الأمر يجب أن نصمد في أرضنا ونناضل في سبيل القيم التي نؤمن بها"، مضيفًا: "نريد أن نؤمن بأنّه يمكننا العيش مع أخينا الإنسان الآخر، ونريد منه احترام معتقداتنا".