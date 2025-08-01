البستاني: على الحكومة والمجلس  اقرار قانون تحديد الفجوة المالية لإعادة اموال المودعين قبل آخر ايلول

أشار النائب فريد البستاني، الى أن "اقرار قانون إعادة هيكلة المصارف مطلب اساسي محلّي ودولي وخطوة مهمة على طريق النهوض الاقتصادي، انما النسخة التي اقرّت البارحة تشوبها أخطاء ومخالفات قانونية ، لذلك تحفظت عليها".
وأمل البستاني، أن "يبصر قانون الفجوة المالية وتحديد المسؤوليات النور قبل آخر ايلول كما وعدنا البارحة نواف سلام وان يكون قانوناً فاعلاً وخالياً من الاخطاء والهفوات".
