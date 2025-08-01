البستاني: على الحكومة والمجلس  اقرار قانون تحديد الفجوة المالية لإعادة اموال المودعين قبل آخر ايلول

أشار النائب ​فريد البستاني​، الى أن ‏"اقرار ​قانون إعادة هيكلة المصارف​ مطلب اساسي محلّي ودولي وخطوة مهمة على طريق النهوض الاقتصادي، انما النسخة التي اقرّت البارحة تشوبها أخطاء ومخالفات قانونية ، لذلك تحفظت عليها".

وأمل البستاني، أن "يبصر قانون الفجوة المالية وتحديد المسؤوليات النور قبل آخر ايلول كما وعدنا البارحة نواف سلام وان يكون قانوناً فاعلاً وخالياً من الاخطاء والهفوات".