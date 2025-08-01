"الجديد": توم باراك لم يعد مكلفًا بالعمل على الملف اللبناني وسيتم تكليف أورتاغوس مجددًا بالملف

أفادت معلومات الجديد، بأن "المبعوث الأميركي ​توم باراك​ لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني". وكشفت أنّ "الإدارة الاميركية ستكلف مورغان أورتاغوس مجددًا للعمل على الملف اللبناني".

