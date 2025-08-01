مصادر "سكاي نيوز عربية": اتجاه إلى إحالة ملف لبنان للسفير الأميركي المعيّن حديثًا ميشال عيسى

أفادت مصادر قناة "سكاي نيوز عربية"، بأنّ "الموفد الأميركي توم باراك أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في زيارته الأولى إلى بيروت أنه سيستلم الملف اللبناني لشهرين فقط، وأبلغ المسؤولين اللبنانيين أن زيارته لبيروت هي الأخيرة"، وذلك بعد أنباء حول نهاية مهمة باراك والتي نفتها الخارجية الأميركية عبر قناة "الحدث" السعودية.
وكشفت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أنّ "الاتجاه إلى إحالة الملف اللبناني إلى السفير الأميركي المعيّن حديثا ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية".
