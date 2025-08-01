"أ ف ب": تسارع تقدم الجيش الروسي في أوكرانيا للشهر الرابع في تموز

أفاد تحليل أجرته وكالة "فرانس برس" لبيانات معهد دراسات الحرب الأميركي، بأن "​الجيش الروسي​ عزز تقدمه في ​أوكرانيا​ للشهر الرابع على التوالي، محققا في تموز أكبر مكاسب له منذ تشرين الثاني".

في شهر واحد، سيطرت القوات الروسية على 713 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية، مقابل استعادة كييف 79 كيلومترا مربعا، ما يمثل زيادة صافية قدرها 634 كيلومترا مربعا. وذلك يزيد عن 588 كيلومترا مربعا في حزيران، و507 كيلومترات مربعة في أيار، و379 كيلومترا مربعا في نيسان، و240 كيلومترا مربعا في آذار، بعد تباطؤ خلال فصل الشتاء.

وتشمل هذه المكاسب الأراضي التي تسيطر عليها روسيا كليا أو جزئيا، بالإضافة إلى الأراضي التي أعلنت ضمها منذ بدء الغزو.

وتركز حوالي ثلاثة أرباع التقدم الروسي في تموز في منطقة دونيتسك في الشرق، ساحة الاشتباك الرئيسية بين القوات الروسية والأوكرانية على مدى العامين الماضيين.

وتقع في هذه المنطقة مدينة تشاسيف يار المهمة للجيش الأوكراني، وأعلنت موسكو أنها سيطرت عليها الخميس فيما نفت كييف ذلك.

وسجل الجيش الروسي تقدما أيضا في مناطق أوكرانية أخرى في تموز، وبلغت مكاسبه فيها حوالي 170 كيلومترا مربعا.

في منطقة خاركيف (شمال شرق)، سيطرت قوات موسكو على حوالي 120 كيلومترا مربعا، متجاوزة بذلك عتبة 5% من الأراضي التي تنتشر فيها أو تطالب بها في هذه المنطقة لأول مرة منذ تشرين الأول 2022.