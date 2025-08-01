"سي إن إن": البنتاغون حدد موعد اختبار منظومة القبة الذهبية للدفاع الجوي قبيل انتخابات 2028

أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصدرين مطلعين، بأنّ "وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حددت موعد اختبار منظومة القبة الذهبية للدفاع الجوي قبيل انتخابات 2028".
وسبق وأن أعلن ترامب عن المشروع الذي يرتكز على تطوير منظومة دفاع صاروخي متعددة الطبقات، تجمع بين قدرات أرضية وبحرية وفضائية ضمن هيكل متكامل، يهدف إلى التصدي لطيف واسع من التهديدات الصاروخية.
ويتضمن التصور بناء شبكة كثيفة من الأقمار الصناعية والمستشعرات المتقدمة، لرصد أي إطلاق صاروخي معادٍ في لحظاته الأولى، إلى جانب منظومات اعتراض فضائية قادرة على تدمير الصواريخ المعادية في مراحل طيرانها المختلفة.
