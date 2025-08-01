دونالد ترامب: الحرب في أوكرانيا ما كان يجب أن تحدث إطلاقا وأنا هنا فقط لأرى إن كان بإمكاني إيقافها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "تم إبلاغي للتو أن نحو 20 ألف جندي روسي قتلوا هذا الشهر في الحرب السخيفة مع أوكرانيا"، لافتاً الى أن "روسيا فقدت 112,500 جندي منذ بداية العام وهذا عدد هائل من القتلى غير ضروري".
وذكر ترامب،في تصريح له، أن "أوكرانيا فقدت كذلك نحو 8 آلاف جندي منذ مطلع العام كما قتل مدنيون أوكرانيون جراء الصواريخ الروسية"، مضيفاً أن "الحرب في أوكرانيا ما كان يجب أن تحدث إطلاقا وأنا هنا فقط لأرى إن كان بإمكاني إيقافها".
