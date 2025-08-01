أول تعليق من "الثقافة" حول دمج فرقة فرسان الشرق بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أثار قرار دار الأوبرا المصرية بدمج فرقتي فرسان الشرق للتراث وفرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى، تحت وطأة ترشيد الإنفاق، ردود أفعال واسعة، بسبب تخوف الفنانين من التأثير على مستوى الفرقة الفني، خاصة أنها قدمت عددا كبيراً من العروض التي حققت نجاحاً، وحصدت الكثير من الجوائز.

ومن جانبه أكد وليد عوني المدير الفني لفرقة الرقص المسرحي الحديث، أن قرار ضم فرقتي الرقص المسرحي الحديث وفرسان الشرق، قرار إيجابي ولن يؤثر على نشاط الفرقتين.

وقال عوني في تصريحات خاصة لمصراوي: لقد طلب مني الدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا دراسة متكاملة حول هذا الأمر وبالفعل أخذت الدراسة وقتا كافيا، وتم عرضها على مجلس إدارة دار الأوبرا ووافق عليها وقام باعتمادها.

وأضاف عوني: لن يتأثر نشاط فرقة فرسان الشرق بهذا القرار ولن يتم الاستغناء عن أي من الراقصين أو أعضاء الفرقة، ولن يتم تقليص نشاطها أو تقليص المستحقات المالية لأعضائها.

وتابع عوني: بعد أن كانت دار الأوبرا خمس فرق أصبحت 14 فرقة وهو ما يكلف المؤسسة أعباء مالية يمكن تخفيضها بمثل هذه القرارات، مشيراً إلى أن الفرقتين يقدمان نفس النشاط، وسيكون هدفنا خلال الموسم الفني المقبل أن نخرج بعروض قوية دون أن يتأثر المستوى الفني للفريق الفنية.

فرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى..

وتأسست فرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى التابعة لدار الأوبرا المصرية عام 1993، حيث عُرض أول أعمالها "سقوط إيكاروس" من إخراج وليد عونى فى افتتاح مهرجان المسرح التجريبى الدولى الرابع.

وتعد الفرقة هى الأولى من نوعها فى العالم العربى، وقد كُلف وليد عونى بالعمل كمخرج ومصمم ومدير فنى للفرقة نظرا لتخصصه وخبرته فى هذا المجال، حيث كان مديرا فنيا لفرقة التانيت للمسرح والرقص فى بلچيكا وعمل لمدة ستة أعوام مع الفنان العالمى موريس بيجار.

فرقة فرسان الشرق..

بينما أسست وزارة الثقافة فرقة فرسان الشرق للتراث عام 2009، وتولى الإدارة الفنية للفرقة الفنان وليد عونى بهدف استلهام التراث المصرى على خشبة المسرح فى سياق فنى درامى راقص، وعليه فإن جميع عروض الفرقة تتميز بصبغتها التراثية والتاريخية المصرية الصميمة.

وشاركت الفرقة فى العديد من المهرجانات الدولية والإقليمية منذ نشأتها وحتى الآن، وحصلت على جائزة أحسن تمثيل وأحسن عرض بمهرجان المسرح الحر فى الأردن عام 2019 عن عرض "بهية".

وقد انضمت الفرقة إلى فرق دار الأوبرا المصرية عام 2013. وبعد ذلك تولت كريمة بدير الإدارة الفنية للفرقة عام 2011، ومن بعدها طارق حسن عام 2014.