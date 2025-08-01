البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، بأن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في سبتمبر.

وجاء في بيان له أن البرتغال تدرس "الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل".

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه "يجب البدء بعملية الاعتراف بفلسطين الآن".

وأضاف أن إسرائيل تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسي بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وفي ظل دفع بعض الدول نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وكان رئيس الوزراء الكندي كارني قد قال، الأربعاء، إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، موضحا أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين.

وأعلن رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر أيضا أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم توقف إسرائيل حربها في قطاع غزة.

وكانت فرنسا قد أعلنت بدورها الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر.

المصدر : وكالات