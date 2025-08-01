بوتين يجدد شروط روسيا للسلام في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، شروط بلاده من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة الأوكرانية.

وأكد بوتين أن روسيا تريد سلاما دائما ومستقرا في أوكرانيا، قبل أن يضيف أن شروطها لتحقيق السلام لم تتغير.

وقال الرئيس الروسي للصحفيين "نحتاج إلى سلام دائم ومستقر قائم على أسس متينة، يرضي روسيا وأوكرانيا، ويضمن أمن البلدين ... الشروط ما زالت كما هي بالتأكيد" من الجانب الروسي.

ويطالب الرئيس الروسي بأن تتخلى كييف عن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي أعلنت روسيا ضمها في سبتمبر 2022.

وتطالب موسكو أيضا بتخلي أوكرانيا عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وعن تسلم شحنات أسلحة غربية.

وترفض كييف هذه الشروط.

وبالتالي، وصلت المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، التي التي انطلقت في فبراير 2022، إلى طريق مسدود.

من جانبه، كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، تأكيد استعداده للقاء نظيره الروسي شخصيا في محاولة لدفع المحادثات قدما.

وقال زيلينسكي، على مواقع التواصل الاجتماعي "نعرف من يتخذ القرارات في روسيا، ومن يجب أن ينهي هذه الحرب"، مضيفا أن أوكرانيا مستعدة "في أي وقت" لعقد "اجتماع على مستوى القيادة".