الخارجية الأميركية لـ"الحدث": لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة توم باراك إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح لقناة "الحدث" السعودية، أنّ "لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد الأميركي ​توم باراك​ إلى ​لبنان​".

في وقت سابق، أفادت معلومات الجديد، بأن "باراك​ لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني"، وأنّ "الإدارة الاميركية ستكلف مورغان أورتاغوس مجددًا للعمل على الملف اللبناني".