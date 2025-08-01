الخارجية الأميركية لـ"الحدث": لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة توم باراك إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح لقناة "الحدث" السعودية، أنّ "لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد الأميركي توم باراك إلى لبنان".
في وقت سابق، أفادت معلومات الجديد، بأن "باراك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني"، وأنّ "الإدارة الاميركية ستكلف مورغان أورتاغوس مجددًا للعمل على الملف اللبناني".
