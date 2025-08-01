بيان معهد البحوث الصناعية بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية خلال تموز

صدر عن ​معهد البحوث الصناعية​، بيان بأعمال ​تقييم المطابقة​ على ​المنتجات المستوردة​ الخاضعة لأحكام مراسيم ​المواصفات الإلزامية​ المكلّف المعهد تطبيقها في خلال شهر تموز 2025:

-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 450 بيانا جمركيا.

-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (​Preshipment​) 35 بيانا جمركيا.

-البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة1.292 بيان جمركي .

-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 653 بيانا جمركيا.

-البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 2.560 بيانا جمركيا.

-البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 2.854 بيانا جمركيا.

-البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 88 بيانا جمركيا.

وتوزعت على الشكل التالي:

مسحوق غسيل (7)

مستحضرات تجميل (7)

أدوات تلحيم (1)

أجهزة ولوازم كهربائية (62)

بلاط سيراميك وأدوات صحية (4)

أدوات طبية (1)

أجهزة ضغط (2)

زيت هيدروليك (1)

أجهزة طاقة (3).

وذكر أن "البيانات غير المطابقة هي نوعان:

-البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 80 بيانا جمركية.

-البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 80 بيانا جمركيا، وهي مفصلة على الشكل التالي:

سائل جلي – تلوث جرثومي – 80 غالون - مصر– مرفأ بيروت/مسحوق غسيل سائل - نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %4,1 – 432 قطعة – بولندا- مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %3,1 – 1170 قطعة – تركيا - مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %0,5 – 2333 كغ – بلجيكا - مرفأ طرابلس/محارم معطرة - تلوث جرثومي – 3540 قطعة - تركيا – مرفأ طرابلس/أدوات طب أسنان - عدم وجود اسم المصنع و الشهادات المطلوبة - 1258 قطعة - كوريا - مطار بيروت/قوارير غاز - عدم وجود أي معلومة تقنية إلزامية على المنتج – 600 قطعة – الصين - مرفأ بيروت/قوارير غاز - عدم وجود حماية لصمام التشغيل – 40 قطعة – الصين - مرفأ بيروت.